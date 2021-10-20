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دقلو يلتقي وزيرة شؤون افريقيا بالخارجية البريطانية

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دقلو يلتقي وزيرة شؤون افريقيا بالخارجية البريطانية دقلو يلتقي وزيرة شؤون افريقيا بالخارجية البريطانية

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التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو مساء اليوم، وزيرة شؤون إفريقيا بالخارجية البريطانية فيكي فورد والوفد المرافق لها.

وأمن اللقاء على ازلية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، وضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار والمضي قدما في قضايا التنمية.

وتطرق اللقاء لقضايا الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة، وضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

المصرى اليوم

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