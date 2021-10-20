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إحباط تهريب أدوية بشرية وملابس بـ 275 ألف جنيه في مطار الأقصر

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إحباط تهريب أدوية بشرية وملابس بـ 275 ألف جنيه في مطار الأقصر إحباط تهريب أدوية بشرية وملابس بـ 275 ألف جنيه في مطار الأقصر

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تمكن رجال الوردية الرابعة بجمارك مطار الأقصر برئاسة محمود عمر توفيق القائم بأعمال مدير إدارة الوردية من ضبط محاولات تهريب كمية من الأدوية البشرية والملابس الجاهزة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنةالصيدلة رقم 127 لسنة 1975 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ..

جمارك مطار الاقصر

وأوضح بيان، الأربعاء، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة للطيران القادمة من القاهرة بنظام الكونكشن تم الإشتباه بمذكرة من بهاء احمد طه مأمور جمرك بتفتيش الركاب بالوردية في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب«ص. ا. م» وبسواله عن وجود اشياء مخالفة أو ممنوع استيرادها أجاب بالنفي.

جمارك مطار الاقصر

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه محمد احمد حسن مسؤول الفحص المعين على الجهاز فتم تأييد الإشتباه. تحت اشراف الحسين على عبدالله مدير إدارة الفحص بالأشعة بجمرك مطار الاقصر فتلاحظ وجود كميات كبيرة من الملابس الجاهزة والأدوية البشرية.

وتشكلت لجنة من محمد مالك مالك وبهاء احمد طه وأشرف الطاهر قناوى وعمرو حسان رئيس قسم الأمن الجمركي وإبراهيم احمد صادق تحت اشراف، أسامة عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركى، اشرف زيتون مدير عام الأمن الجمركى للمنطقة الوسطى والجنوبية ..

وقرر عصام عبدالرحيم السمان القائم باعمال مدير عام الإدارة العامة لجمارك الاقصر باتخاذ الإجراءات القانونية ..

وتحرر محضر بالواقعة من هشام فتحى محمود مدير حركة إدارة التهرب الجمركى دعم عمليات وبحضور روماني فؤاد مدير إدارة المكافحة التهرب الجمركى دعم عمليات وتحت اشراف هشام اسماعيل العدوى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى دعم عمليات بالمنطقة الوسطى والجنوبية وقدرت الرسوم الجمركية بمبلغ 274880 فقط مائتان وأربعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانون جنيها.

المصرى اليوم

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