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ضبط 29 قطعة سلاح ناري غير مرخص في سوهاج

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ضبط 29 قطعة سلاح ناري غير مرخص في سوهاج ضبط 29 قطعة سلاح ناري غير مرخص في سوهاج

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واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية على البؤر الإجرامية الخطرة، وأطراف الخصومات الثأرية في عدد من قرى المحافظة.

وقال اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، في بيان، الأربعاء، إن الحملات جاءت استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية في شتى المحافظات لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المشهور عنها الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، لافتًا إلى أن الحملات استهدفت عددًا من القرى التي بها خصومات ونزاعات ثأرية بمختلف مراكز المحافظة.

وتمكنت الحملات من ضبط 29 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، شملت 3 بنادق آلية، و12 بندقية خرطوش عيار 12 مم محلية الصنع و3 طلقات من ذات العيار، و12 فرد روسي محلي الصنع، و2 فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع، وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.

المصرى اليوم

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