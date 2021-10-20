لوكاكو يقود تشيلسي ضد مالمو فى دوري أبطال أوروبا

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كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة مالمو السويدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وجاء ‏تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: بن شيلويل ، روديجير ، تياجو سيلفا .

الوسط كريستنسن ، أزبيليكويتا ، كانتي، جورجينيو

الهجوم:ماونت ، فيرنر ، لوكاكو

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط من خسارة وفوز.

تشيلسي يدخل المباراة بعد أن حقق الفريق نتيجة غير مرضية في في الجولات الماضية أدت إلى تواجد الفريق في الترتيب الثاني بجدول مجموعته.