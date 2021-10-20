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بينيت يعقد اجتماعا عاجلا بعد الكشف عن نوع خطير من متحور دلتا في إسرائيل

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بينيت يعقد اجتماعا عاجلا بعد الكشف عن نوع خطير من متحور دلتا في إسرائيل بينيت يعقد اجتماعا عاجلا بعد الكشف عن نوع خطير من متحور دلتا في إسرائيل

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يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اجتماعا عاجلا الليلة بشأن متحور «دلتا» المكتشف حديثا في إسرائيل (AY4.2).

وأشارت القناة الرسمية الإسرائيلية «كان» إلى أن بينيت سيجتمع مع رؤساء الجهاز الصحي، بما في ذلك وزير الصحة والمدير العام للوزارة ورئيس خدمات الصحة العامة وغيرهم.

من جانبه، علق المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور نحمان آش، على ظهور السلالة الجديدة من .

وقال إن «AY4.2 ربما يكون أكثر عدوى من دلتا (المتعارف عليه)... ستظهر المتحورات طوال الوقت، نحن بحاجة إلى المتابعة، وإذا لزم الأمر، اتخاذ خطوات خاصة».

وحذر آش من أنه إذا لم يكن عدد الملحقين كبيرا بشكل كاف، فإن إمكانية تعرض إسرائيل لموجة خامسة من فيروس كورونا وزيادة عدد الإصابات ستكون منطقية.

وتم اكتشاف أول حالة لسلالة دلتا الجديدة في إسرائيل، لطفل لم يبلغ من العمر 12 عاما عاد من مولدوفا، واتضح أنه يحمل سلالة AY4.2.

وقالت القناة الإسرائيلية إنه «لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلالة الجديدة أكثر مقاومة للقاح».

المصرى اليوم

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