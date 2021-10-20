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الغضبان يعلن بورسعيد محافظة «إنتاجية وصناعية»: «افتتحنا 153 مصنعا في 5 سنوات»

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الغضبان يعلن بورسعيد محافظة «إنتاجية وصناعية»: «افتتحنا 153 مصنعا في 5 سنوات» الغضبان يعلن بورسعيد محافظة «إنتاجية وصناعية»: «افتتحنا 153 مصنعا في 5 سنوات»

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن محافظة بورسعيد دخلت المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن بورسعيد أول محافظة في تم الإعلان عن إخلاء العشوائيات بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه تم عمل برامج تنموية للنهوض بالمحافظة بالمشاركة مع عدد من المؤسسات، لافتا إلى أن تم استهداف عدة مناطق منذ 2019 بالمشاركة عدد من المؤسسات من خلال تدشين أول محطة تنقية مياه بواقع 440 مليون جنيه بالإضافة إلى عمل طرق عظيمة.

واستعرض الغضبان، جهود الدولة للنهوض بالمحافظة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، مؤكدا أن بورسعيد كانت أول محافظة يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى تدشين ثلاث محطات صرف صحي في ثلاث قرى رئيسية.

وأشار إلى أن بورسعيد أصبحت أول محافظة رقمية في مصر، مضيفا أن الرئيس السيسي جعلها نموذج لمحافظات مصر.

وأردف أن محافظة بورسعيد تحولت من محافظة استهلاكية إلى إنتاجية وصناعية، موضحا أنه تم افتتاح خلال 5 سنوات 153 مصنعا متخصصا في تصنيع الملابس الجاهزة والكرتون والبلاستيك يعمل بهم الشباب.

وتابع أنه تم تخصيص 54 مصنعا لتصنيع الجلود والأحذية، فضلا عن خمسة مصانع استراتيجية متخصصة في صناعة الزيوت وإطارات السيارات، لافتا إلى أن يتم تصدير إطارات السيارات إلى عدة دول أبرزهم المغرب والجزائر وتونس والعراق.

وكشف أن محافظة بورسعيد تُصدر 52% من حجم ملابس مصر الجاهزة إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بورسعيد بها مصنع لصناعة الكاوتش يتجاوز الـ40% مكون المصري ليصبح التاسع على مستوى العالم.

وأكد أن المحافظة تستهدف تحويل منطقة شرق بورسعيد إلى منطقة صناعية، من خلال توطين صناعة السيارات بها نهاية 2024 وجذب كبرى المصانع العالمية.

المصرى اليوم

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