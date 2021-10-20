«طالبان» تكشف مكان وجود زعيمها وسبب عدم ظهوره علنا

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ذكر المتحدث باسم المكتب السياسي لـ«طالبان»، أنس حقاني، أن زعيم الحركة، هبة الله أخوند زاده، موجود في أفغانستان لكنه يمتنع عن الظهور العلني تحسبا لهجوم محتمل من الدرونات الأمريكية.

وقال حقاني، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء، إن أخوند زاده «على قيد الحياة وموجود في أفغانستان»، وتابع: «أنا بنفسي التقيته منذ 10 أيام تقريبا».

وتابع المتحدث: «لكن المجال الجوي للبلاد ليس آمنا للغاية، وتظهر هناك طائرات مسيرة أمريكية».

وسبق أن أفادت بعض وسائل الإعلام بمقتل زعيم «طالبان» في هجوم إرهابي بأفغانستان.

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة «طالبان» المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.