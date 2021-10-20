أخبار عاجلة

طبيبة روسية تكشف الطعام الأفضل لصحة الكلى .. منها أطعمة يتناولها الجميع -
"القصبي" يلتقي 10 وزراء ومستثمرين بارزين لتطوير العلاقات التجارية -
فرع "الشؤون الإسلامية" بمنطقة الرياض يدشن مركز الخدمات الشامل -
قبل مواجهة الفيحاء دوريًّا.. النصر يخسر خدمات "حمدالله" -
"المعلمي" يلتقي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة -
مشاكل دفاع الهلال تتضاعف قبل موقعة الكلاسيكو أمام الأهلي -
يعمل لمدة 4 ساعات.. "السديس" يدشِّن "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام -
وزير الطاقة يبحث أوضاع السوق البترولية الدولية مع نظيره النيجيري -
القادسية يستضيف فعاليات الشرقية وردية الـ13 -
بائع كبدة يقتل أمين شرطة ويصيب شقيقه بسكين في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«طالبان» تكشف مكان وجود زعيمها وسبب عدم ظهوره علنا

Print
«طالبان» تكشف مكان وجود زعيمها وسبب عدم ظهوره علنا «طالبان» تكشف مكان وجود زعيمها وسبب عدم ظهوره علنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر المتحدث باسم المكتب السياسي لـ«طالبان»، أنس حقاني، أن زعيم الحركة، هبة الله أخوند زاده، موجود في أفغانستان لكنه يمتنع عن الظهور العلني تحسبا لهجوم محتمل من الدرونات الأمريكية.

وقال حقاني، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء، إن أخوند زاده «على قيد الحياة وموجود في أفغانستان»، وتابع: «أنا بنفسي التقيته منذ 10 أيام تقريبا».

وتابع المتحدث: «لكن المجال الجوي للبلاد ليس آمنا للغاية، وتظهر هناك طائرات مسيرة أمريكية».

وسبق أن أفادت بعض وسائل الإعلام بمقتل زعيم «طالبان» في هجوم إرهابي بأفغانستان.

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة «طالبان» المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء اللبناني يأمل معاودة انعقاد جلسات الحكومة قريبا

رئيس الوزراء اللبناني يأمل معاودة انعقاد جلسات الحكومة قريبا

للحد من حالات الانتحار : مقترح برلمانى موجه لأربعة وزراء بالحكومة

للحد من حالات الانتحار : مقترح برلمانى موجه لأربعة وزراء بالحكومة

بعد ٦ سنوات داخل المحاكم.. ننشر حوار الطالبة صاحبة حكم «علاج طلاب الجامعة» على نفقة الحكومة

بعد ٦ سنوات داخل المحاكم.. ننشر حوار الطالبة صاحبة حكم «علاج طلاب الجامعة» على نفقة الحكومة

«التعاون الخليجي» يطالب قرداحي بالاعتذار والحكومة اللبنانية بتوضيح موقفها من تصريحاته

«التعاون الخليجي» يطالب قرداحي بالاعتذار والحكومة اللبنانية بتوضيح موقفها من تصريحاته