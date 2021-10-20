أخبار عاجلة

طبيبة روسية تكشف الطعام الأفضل لصحة الكلى .. منها أطعمة يتناولها الجميع -
"القصبي" يلتقي 10 وزراء ومستثمرين بارزين لتطوير العلاقات التجارية -
فرع "الشؤون الإسلامية" بمنطقة الرياض يدشن مركز الخدمات الشامل -
قبل مواجهة الفيحاء دوريًّا.. النصر يخسر خدمات "حمدالله" -
"المعلمي" يلتقي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة -
مشاكل دفاع الهلال تتضاعف قبل موقعة الكلاسيكو أمام الأهلي -
يعمل لمدة 4 ساعات.. "السديس" يدشِّن "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام -
وزير الطاقة يبحث أوضاع السوق البترولية الدولية مع نظيره النيجيري -
القادسية يستضيف فعاليات الشرقية وردية الـ13 -
بائع كبدة يقتل أمين شرطة ويصيب شقيقه بسكين في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البيت الأبيض يعلن عن خطة لتلقيح الأطفال ضد كورونا

Print
البيت الأبيض يعلن عن خطة لتلقيح الأطفال ضد كورونا البيت الأبيض يعلن عن خطة لتلقيح الأطفال ضد كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن خطته لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الأطفال بين 5 و11 عاما.

وقال البيت الأبيض في بيان إن «الخطة ستحشد جهدا شاملا عبر القطاعين العام والخاص لضمان الحصول على الإمدادات والمواقع والدعم اللازم لتطعيم الأطفال وحمايتهم من الفيروس»، مشيرا إلى أن «الخطة تضمن أيضا توزيع لقاح الأطفال بسرعة وجعله متوفرا بشكل ملائم ومنصف للأسر في جميع أنحاء البلاد، بمجرد حصول اللقاح على ترخيص لاستخدامه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11».

وأعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن، «اشترت لقاحات لتطعيم 28 مليون طفل في البلاد تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاما»، مبينا أنه «إذا تم ترخيص لقاح»فايزر«للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاما من قِبل إدارة الغذاء والدواء وأوصى به مركز السيطرة على الأمراض، فستكون الجرعة مخصصة لهذه الفئة العمرية».

وأضاف: «العبوة عبارة عن قوارير تحتوي على 10 جرعات في علب كرتون كل منها 10 قوارير (إجمالي 100 جرعة) ويمكن تخزينها لمدة تصل إلى 10 أسابيع في درجات حرارة التبريد القياسية و6 أشهر في درجات حرارة شديدة البرودة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع عامل انهار عليه حفر الصرف الصحي بقرية الفقاعي في بني سويف

مصرع عامل انهار عليه حفر الصرف الصحي بقرية الفقاعي في بني سويف

بائع كبدة يقتل أمين شرطة ويصيب شقيقه بسكين في قنا

بائع كبدة يقتل أمين شرطة ويصيب شقيقه بسكين في قنا

تكريم الطلاب المتميزين غنائيا بـ«تربية نوعية» جامعة المنيا

تكريم الطلاب المتميزين غنائيا بـ«تربية نوعية» جامعة المنيا

تحذيرات من تلقبات جوية وأمطار رعدية تصل إلي القاهرة حتى طقس الأحد 31-10-2021

تحذيرات من تلقبات جوية وأمطار رعدية تصل إلي القاهرة حتى طقس الأحد 31-10-2021