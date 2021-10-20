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«سرايا قاسيون» يتبنى تفجير حافلة للجيش السوري في دمشق

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«سرايا قاسيون» يتبنى تفجير حافلة للجيش السوري في دمشق «سرايا قاسيون» يتبنى تفجير حافلة للجيش السوري في دمشق

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أعلن فصيل «سرايا قاسيون» المسلح مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف اليوم الأربعاء حافلة للجيش السوري في دمشق والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وقال التنظيم، في بيان أصدره مساء الأربعاء عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تمكن من استهداف الحافلة التابعة للإسكان العسكري في وزارة الدفاع بواسطة عبوات ناسفة مزروعة أسفل الباص وسط العاصمة دمشق عند منطقة جسر الرئيس ما أدى إلى مقتل 14 عنصرا وإصابة آخرين.

وتعهدت «سرايا قاسيون» بمواصلة عملياتها «النوعية داخل مناطق سيطرة ردا على ما وصفته بـ»المجازر اليومية التي يرتكبها النظام وميليشياته... في الشمال المحرر«، في إشارة إلى منطقة إدلب.

وأفادت وكالة «سانا» السورية الرسمية بمقتل 14 شخصا وإصابة آخرين في تفجير إرهابي بواسطة عبوتين ناسفتين في وقت سابق من الأربعاء، وذلك أثناء مرور حافلة تابعة للجيش السوري، مشيرة إلى أنه جرى تفكيك عبوة ناسفة ثالثة من قبل أفراد عناصر الهندسة العسكرية.

وينشط تنظيم «سرايا قاسيون» في مدينة دمشق وريفها وسبق أن تبنى عددا من الهجمات التي استهدفت الجيش السوري والفصائل المتحالفة معه.

المصرى اليوم

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