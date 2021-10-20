فتح دورات مياه المساجد بعد إغلاقها ١٨ شهرًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت وزارة الأوقاف، أمس، فتح دورات المياه بالمساجد على مستوى الجمهورية بعد إغلاقها فى ١٩ مارس ٢٠٢٠، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأعلنت الوزارة ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد اعتبارا من فجر أمس، مشددة على استمرار تعقيم ونظافة دورات المياه فى المساجد بجميع المحافظات حتى فجر الأربعاء.
ولفتت إلى أن الضوابط هى: النظافة المستمرة عقب كل صلاة، والتطهير والتعقيم الدورى المنتظم، وفتح دورات المياه بالمساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة على الأكثر، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد.
وبالنسبة لصلاة الجمعة يتم فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد، ويتم الالتزام فى باقى صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام.
كما تضمنت الشروط أن المساجد التى بها ساحات مفتوحة وتؤدى بها صلاة الجنازة لا مانع من فتح دورة المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أراد الوضوء، ثم غلقها فور انتهاء صلاة الجنازة.
ويحدد فى دفتر المسجد اسم المسؤول أو المسؤولين عن فتح دورات المياه وغلقها، مع قيام جميع المفتشين ومديرى الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط، والتأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأخرى المعمول بها فى المساجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.