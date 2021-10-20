أخبار عاجلة

طبيبة روسية تكشف الطعام الأفضل لصحة الكلى .. منها أطعمة يتناولها الجميع -
"القصبي" يلتقي 10 وزراء ومستثمرين بارزين لتطوير العلاقات التجارية -
فرع "الشؤون الإسلامية" بمنطقة الرياض يدشن مركز الخدمات الشامل -
قبل مواجهة الفيحاء دوريًّا.. النصر يخسر خدمات "حمدالله" -
"المعلمي" يلتقي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة -
مشاكل دفاع الهلال تتضاعف قبل موقعة الكلاسيكو أمام الأهلي -
يعمل لمدة 4 ساعات.. "السديس" يدشِّن "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام -
وزير الطاقة يبحث أوضاع السوق البترولية الدولية مع نظيره النيجيري -
القادسية يستضيف فعاليات الشرقية وردية الـ13 -
بائع كبدة يقتل أمين شرطة ويصيب شقيقه بسكين في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فتح دورات مياه المساجد بعد إغلاقها ١٨ شهرًا

Print
فتح دورات مياه المساجد بعد إغلاقها ١٨ شهرًا فتح دورات مياه المساجد بعد إغلاقها ١٨ شهرًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الأوقاف، أمس، فتح دورات المياه بالمساجد على مستوى الجمهورية بعد إغلاقها فى ١٩ مارس ٢٠٢٠، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

الوضوء داخل المساجد بعد فتح دورات المياه

وأعلنت الوزارة ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد اعتبارا من فجر أمس، مشددة على استمرار تعقيم ونظافة دورات المياه فى المساجد بجميع المحافظات حتى فجر الأربعاء.

إعادة فتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

ولفتت إلى أن الضوابط هى: النظافة المستمرة عقب كل صلاة، والتطهير والتعقيم الدورى المنتظم، وفتح دورات المياه بالمساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة على الأكثر، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد.

إعادة فتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

وبالنسبة لصلاة الجمعة يتم فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد، ويتم الالتزام فى باقى صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام.

إعادة فتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

كما تضمنت الشروط أن المساجد التى بها ساحات مفتوحة وتؤدى بها صلاة الجنازة لا مانع من فتح دورة المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أراد الوضوء، ثم غلقها فور انتهاء صلاة الجنازة.

إعادة فتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

ويحدد فى دفتر المسجد اسم المسؤول أو المسؤولين عن فتح دورات المياه وغلقها، مع قيام جميع المفتشين ومديرى الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط، والتأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأخرى المعمول بها فى المساجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

إعادة فتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا
إعادة فتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا
إعادة فتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بنك ناصر يطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للموظفين وأسرهم

بنك ناصر يطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للموظفين وأسرهم

إسرائيل تعتزم الاعتراف بلقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا

إسرائيل تعتزم الاعتراف بلقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا

«شؤون اللاجئين» تدعم جهود الحكومة المصرية لرقمنة التطعيم ضد فيروس كورونا

«شؤون اللاجئين» تدعم جهود الحكومة المصرية لرقمنة التطعيم ضد فيروس كورونا

وفاة سيدة بالعريش متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

وفاة سيدة بالعريش متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا