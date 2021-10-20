فتح دورات مياه المساجد بعد إغلاقها ١٨ شهرًا

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بدأت وزارة الأوقاف، أمس، فتح دورات المياه بالمساجد على مستوى الجمهورية بعد إغلاقها فى ١٩ مارس ٢٠٢٠، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

الوضوء داخل المساجد بعد فتح دورات المياه

وأعلنت الوزارة ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد اعتبارا من فجر أمس، مشددة على استمرار تعقيم ونظافة دورات المياه فى المساجد بجميع المحافظات حتى فجر الأربعاء.

إعادة فتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

ولفتت إلى أن الضوابط هى: النظافة المستمرة عقب كل صلاة، والتطهير والتعقيم الدورى المنتظم، وفتح دورات المياه بالمساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة على الأكثر، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد.

إعادة فتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

وبالنسبة لصلاة الجمعة يتم فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد، ويتم الالتزام فى باقى صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام.

إعادة فتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

كما تضمنت الشروط أن المساجد التى بها ساحات مفتوحة وتؤدى بها صلاة الجنازة لا مانع من فتح دورة المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أراد الوضوء، ثم غلقها فور انتهاء صلاة الجنازة.

إعادة فتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

ويحدد فى دفتر المسجد اسم المسؤول أو المسؤولين عن فتح دورات المياه وغلقها، مع قيام جميع المفتشين ومديرى الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط، والتأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأخرى المعمول بها فى المساجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

إعادة فتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

إعادة فتح دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا