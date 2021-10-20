أخبار عاجلة

طبيبة روسية تكشف الطعام الأفضل لصحة الكلى .. منها أطعمة يتناولها الجميع -
"القصبي" يلتقي 10 وزراء ومستثمرين بارزين لتطوير العلاقات التجارية -
فرع "الشؤون الإسلامية" بمنطقة الرياض يدشن مركز الخدمات الشامل -
قبل مواجهة الفيحاء دوريًّا.. النصر يخسر خدمات "حمدالله" -
"المعلمي" يلتقي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة -
مشاكل دفاع الهلال تتضاعف قبل موقعة الكلاسيكو أمام الأهلي -
يعمل لمدة 4 ساعات.. "السديس" يدشِّن "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام -
وزير الطاقة يبحث أوضاع السوق البترولية الدولية مع نظيره النيجيري -
القادسية يستضيف فعاليات الشرقية وردية الـ13 -
بائع كبدة يقتل أمين شرطة ويصيب شقيقه بسكين في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الأهلي في أول 8 جولات من الدوري

Print
تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الأهلي في أول 8 جولات من الدوري تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الأهلي في أول 8 جولات من الدوري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

النادي الأهلي تلقى خطابًا رسميًّا من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، بمواعيد مباريات الفريق الأول في بطولة الدوري الممتاز، اعتبارًا من الجولة الأولى وحتى الجولة الثامنة لموسم 2021-2022.

وفيما يلي مواعيد وملاعب مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الجولات التي تم الإعلان عنها من جانب رابطة الأندية:

مباراة الأهلي في الجولة الأولى

الإسماعيلي أمام الأهلي، يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب.

مباراة الأهلي في الجولة الثانية

الأهلي أمام البنك الأهلي، يوم الأحد 31 أكتوبر الجاري، في الثامنة مساءً على استاد الأهلي وي السلام.

مباراة الأهلي في الجولة الثالثة

أمام الأهلي، يوم الجمعة 5 نوفمبر المقبل، في الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي في الجولة الرابعة

الأهلي أمام المقاولون العرب، يوم الجمعة 19 نوفمبر المقبل، في الثامنة مساءً على ملعب الأهلي وي السلام.

مباراة الأهلي في الجولة الخامسة

غزل المحلة أمام الأهلي، يوم الاثنين 22 نوفمبر المقبل، في الساعة الخامسة والنصف مساءً، على استاد غزل المحلة.

مباراة الأهلي في الجولة السادسة

الأهلي أمام سموحة يوم الخميس 25 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب الأهلي وي السلام.

مباراة الأهلي في الجولة السابعة

فيوتشر إف سي أمام الأهلي، يوم الثلاثاء 21 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف على ملعب الأهلي وي السلام.

مباراة الأهلي في الجولة الثامنة

الأهلي أمام بيراميدز، يوم السبت 25 ديسمبر المقبل، في الثامنة مساءً على ملعب الأهلي وي السلام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رد ناري من خالد الغندور على إسلام الشاطر: «البرنامج اسمه الزمالك الكبير»

رد ناري من خالد الغندور على إسلام الشاطر: «البرنامج اسمه الزمالك الكبير»

عضو الزمالك عن تجديد عقد «بن شرقي»:«لن نقبل بشروط هذلية»

عضو الزمالك عن تجديد عقد «بن شرقي»:«لن نقبل بشروط هذلية»

يد الزمالك يواجه الفائز من أكاديمية شامبيون وطما في ثمن نهائي كأس مصر

يد الزمالك يواجه الفائز من أكاديمية شامبيون وطما في ثمن نهائي كأس مصر

شاهد رد فعل جماهير الزمالك لحظة التقدم علي انبي بركلة جزاء مثيرة للجدل

شاهد رد فعل جماهير الزمالك لحظة التقدم علي انبي بركلة جزاء مثيرة للجدل