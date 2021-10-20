تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الأهلي في أول 8 جولات من الدوري

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النادي الأهلي تلقى خطابًا رسميًّا من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، بمواعيد مباريات الفريق الأول في بطولة الدوري الممتاز، اعتبارًا من الجولة الأولى وحتى الجولة الثامنة لموسم 2021-2022.

وفيما يلي مواعيد وملاعب مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الجولات التي تم الإعلان عنها من جانب رابطة الأندية:

مباراة الأهلي في الجولة الأولى

الإسماعيلي أمام الأهلي، يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب.

مباراة الأهلي في الجولة الثانية

الأهلي أمام البنك الأهلي، يوم الأحد 31 أكتوبر الجاري، في الثامنة مساءً على استاد الأهلي وي السلام.

مباراة الأهلي في الجولة الثالثة

الزمالك أمام الأهلي، يوم الجمعة 5 نوفمبر المقبل، في الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي في الجولة الرابعة

الأهلي أمام المقاولون العرب، يوم الجمعة 19 نوفمبر المقبل، في الثامنة مساءً على ملعب الأهلي وي السلام.

مباراة الأهلي في الجولة الخامسة

غزل المحلة أمام الأهلي، يوم الاثنين 22 نوفمبر المقبل، في الساعة الخامسة والنصف مساءً، على استاد غزل المحلة.

مباراة الأهلي في الجولة السادسة

الأهلي أمام سموحة يوم الخميس 25 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب الأهلي وي السلام.

مباراة الأهلي في الجولة السابعة

فيوتشر إف سي أمام الأهلي، يوم الثلاثاء 21 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف على ملعب الأهلي وي السلام.

مباراة الأهلي في الجولة الثامنة

الأهلي أمام بيراميدز، يوم السبت 25 ديسمبر المقبل، في الثامنة مساءً على ملعب الأهلي وي السلام.