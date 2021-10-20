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تعرف على منافس الأهلي في للأندية

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تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية تعرف على منافس الأهلي في للأندية

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أعلن الأتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأربعاء في بيان رسمي مشاركة نادي الجزيرة في للأندية القادم.

وكان الأتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أعلن إختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم كأس العالم للأندية 2021، والتي يشارك بها فريق الأهلي المصري.

وتوج نادي الجزيرة بلقب الدوري الإمارتي العام الماضي وبذلك ضمن نادي مشاركته بصفته ممثل البلد المنظم التي ستقام بها البطولة مطلع العام المقبل.

وحقق الجزيرة المركز الرابع في كأس العالم للأندية عام 2017، وبذلك يكون ثالث فريق عربي يحقق هذا المركز بعد الأهلي في عام 2012، والأتحاد السعودي عام 2005.

ستكون هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها الإمارات مونديال الأندية بعد أن نظمتها أعوام 2009، 2010، 2017، 2018.

وكان الأهلي تأهل في هذه البطولة بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2020 للمرة العاشرة في تاريخه وذلك عقب الفوز على نادي كايزر تشيفز في المباراة التي جمعتهم في المغرب، وبذلك يضمن المشاركة السابعة له في هذا المحفل المونديالي وحصد الأهلي المركز الثالث في أخر نسخة من كأس العالم للأندية والتي أقيمت في قطر.

المصرى اليوم

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