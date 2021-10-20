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محمود وحيد يتعافى ويشارك في جزء من مران الأهلي

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محمود وحيد يتعافى ويشارك في جزء من مران الأهلي محمود وحيد يتعافى ويشارك في جزء من مران الأهلي

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شارك محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في جزء من تدريبات الكرة والمران الجماعي للأهلي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن وحيد بدأ في التعافي من إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وسينتظم بشكل أكبر في التدريبات الجماعية غدًا الخميس.

وأوضح أبوعبلة أن محمود وحيد أتم المراحل النهائية من التجهيز البدني والفني، وسينتظم بشكل كامل في تدريبات الغد لحسم موقفه من اللحاق بمباراة الحرس الوطني.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني التي تقام السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين لشرح مواطن القوة والضعف في فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل.

المصرى اليوم

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