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الهلال السعودي يثير خلافاً بين إبراهيم سعيد وخالد بيومي

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الهلال السعودي يثير خلافاً بين إبراهيم سعيد وخالد بيومي الهلال السعودي يثير خلافاً بين إبراهيم سعيد وخالد بيومي

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تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا عقب فوزه على مواطنه ونظيره النصر في مباراة الدور قبل النهائي للبطولة أمس الثلاثاء بنتيجة 2-1.

ويواجه فريق الهلال في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية الأهم للأندية نظيره بوهانج ستيلرز بطل كوريا الجنوبية يوم 23 نوفمبر المقبل.

ورشح المعلق الرياضي والمحلل الشهير خالد بيومي فريق الهلال للتتويج باللقب الآسيوي بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه أمام النصر وهو ما خالفه فيه إبراهيم سعيد مدافع الأهلي ومنتخب السابق.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» عقب فوز الهلال على النصر: «من دلوقتي بقول للهلال مبروك الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا.

ورد إبراهيم سعيد على بيومي في تغريدة بدوره على حسابه الشخصي كتب فيها: «مع احترامي ليك غير متفق معاك في الكلام ده نادي الهلال فريق قوي ويضم أفضل اللاعبين.. بس كرة القدم عمرها ما كانت كده.. لإن وارد ممكن حالة من الاستهتار والثقة الزائدة تقلب ضده».

وأضاف إبراهيم سعيد: كرة القدم غدارة، تعطي للمجتهد ومن يحترم خصمه ويستعد كويس للمباراة وكل مباراة ليها ظروفها.

وعاد المحلل الرياضي الشهير خالد بيومي للرد على إبراهيم سعيد كاتباً: «كابتن إبراهيم اتفق معاك جدا ولكن حديثي في الاستوديو عطفا على مستوي بوهانج الكوري وإن كان كما تقول كرة القدم غدارة لا تعترف بالكلام وحديثي كان تأكيد العمل للاعبي الهلال وجهازهم الفني وأنت تعلم الفرق الكبيرة تعمل من اليوم الأول على البطولة مهما كان المنافس والهلال من طينة الكبار».

المصرى اليوم

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