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رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يبحث مع أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب تعزيز التعاون

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رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يبحث مع أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب تعزيز التعاون رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يبحث مع أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب تعزيز التعاون

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التقى الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، بالدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، على هامش انطلاق الدورة 21 للمـهـرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري.

وبحسب بيان، الأربعاء، تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين اتحاد الاذاعات الاسلامية ومجلس وزراء الداخلية العرب.

كما تناول اللقاء الحديث عن التعاون الإعلامي والبرامجي ومناقشة القضايا العامة على الصعيد العربي والإسلامي، وإبراز الصورة الصحيحة الصادقة للدين الإسلامي.

المصرى اليوم

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