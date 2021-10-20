رسمياً الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة بطل النيجر

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في خبر سار لجماهير القلعة الحمراء أعلن النادي الأهلي رسمياً اليوم الأربعاء عن جاهزية جناح الفريق حسين الشحات للمشاركة في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر وفقاً لرؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

وانتظم حسين الشحات، في جزء كبير في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، على أن ينتظم بشكل كامل اعتبارًا من غدٍ الخميس ، ليؤكد جاهزيته وفقًا لرؤية الجهاز الفني لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حسين الشحات انتظم في جزء كبير من التدريبات الجماعية للفريق لليوم الثاني على التوالي بعد مشاركته في جزء من المران أمس الثلاثاء.

وأوضح أبو عبلة أن حسين الشحات أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، حيث تعافى من إصابته بشد في العضلة الضامة وشارك في التدريبات الجماعية تدريجيًّا بشكل جيد دون شكوى طبية.

واستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني التي تقام السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل.

كانت مواجهة الذهاب في النيجر قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيًّا ١-١، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي.