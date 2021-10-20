رئيس «العربي للمياه»: الأمن المائي يشكل تحديا محوريا أمام تنمية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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قال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، إن الأمن المائي يشكل تحديا محوريا أمام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستقرارها بسبب ندوة المياه وتعرض المصادر المائية لظروف غير آمنة وصعوبة الوصول لمياه الشرب النقية وعدم كفاءة الهيكل الخاص بحوكمة مصادر المياه.

وأشار وزير الري الأسبق، خلال ندوة الأمن المائي العربي، الأربعاء، إلى ضرورة إعادة الاستخدام الآمن والمستدام لمياه الصرف الزراعي والمياه العادمة، مطالبا الدول العربية بأن تعمل على زيادة ما هو متاح من موارد مائية غير تقليدية لتعويض العجز المائي والترابط بين الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والمناخ ودعم جهود المبذولة في المنطقة العربية في مجال تحلية المياه المحالة وتوطين تكنولوجيا التحلية، بالإضافة إلى حث الدول العربية على إنشاء هيئات للتعاون المشترك بكل الأحواض المائية المشتركة تضم جميع دول الحوض المعنية من أجل التعاون في شتى مجالات المياه وضرورة الإسراع في انخراط إثيوبيا ومصر والسودان في مفاوضات جادة بهدف الوصول لاتفاق قانوني ملزم في أسرع وقت ممكن حول ملء وتشغيل سد النهضة، وهو ما أوصى به البيان الرئاسي لمجلس الأمن والذي يعكس قلق المجتمع الدولي تجاه طول أمد المفاوضات.