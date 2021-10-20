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وزير الإسكان: شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

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وزير الإسكان: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وزير الإسكان: شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن توفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي، هي حجر زواية في تحسين مستوى معيشة الشعوب ومن أهم سبل تحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، خلال ندوة الأمن المائي العربي التي ينظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربى للمياه.

وأوضح الجزار أن تولى اهتماما كبيرا للارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وذلك للعلاقة الوثيقة بين مدى توافرها وجودة الحياة، وأشار إلى أن مصر واتساقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإلى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية 2030، فإن قطاع المرافق أعد منهجية وخطة متكاملة طبقا لأسلوب التخطيط السليم المبنى على الأسس العلمية للحفاظ على الأمن المائي في ظل ندوة المياه، كما تهدف المنهجية إلى تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات المائية وتوفير مصادر مائية لكافة القطاعات وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة الحالية وترشيد الاستهلاك بما يحافظ على هذا المصدر للأجيال القادمة من خلال تطوير استراتيجية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وترشيد استهلاك المياه وتعظيم من الموارد المائية المتاحة من خلال صياغة سياسات الإمداد بمياه الشرب وترشيدها ثم تشجيع الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المستخدمة في تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر والاستفادة من خبرات القطاع الخاص.

وأكد أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والتي تسهم في رفع نسبة الخدمة بالحضر والريف ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لكل أنحاء مصر.

المصرى اليوم

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