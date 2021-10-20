وزيرة التعاون الدولي: ندعم جهود المنظمات الإقليمية في مجال الأمن المائي العربي

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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تدعم جهود المنظمات الإقليمية التي تهتم بملف المياه ومنها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كما أن الوزارة تتفاوض على تمويل مشروعات محلية تساهم في جهود الدولة لتوفير الأمن المائي للشعب المصري من مؤسسات تمويلية تهتم بالمشروعات التنموية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، في كلمته خلال ندوة الأمن المائي العربي التي ينظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربى للمياه وألقاها نيابة عنها المستشار طارق الشعراوي رئيس قطاع التعاون العربي الأفريقي بالوزارة، أن من أهم هذه المشروعات مشروع محطة الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي ومشروع محطة المعالجة الثلاثي لمياه المصرف بالمحسك، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، ومنظومة مياه مصرف بحر البقر بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، تلك المنظومة العملاق التي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية تبذل جهودا حثيثة للتغلب على نقص المياه انطلاقا بأهمية هذه المسألة إنسانيا واجتماعيا قبل أهميتها كمورد مهم وضروري لإنجاز المشروعات التنموية الضخمة التي تتم الآن والمخطط إنشاؤها في المستقبل، مشيرة إلى أن مشكلة نقص المياه ستظل من أخطر المكسرات التي تواجه المنطقة العربي وتعتبر قضية استراتيجية، موضحة أن مصر تواجه هذا الملف باستراتيجية متعددة سواء من خلال إنشاء محطات لتحلية المياه أو إعادة تدوير واستخدام المياه لمواجهة النمو السكاني من جانب وثبات حصتها من مياه النيل من جانب آخر، مؤكدة تضافر جهود الوزارات المختلفة لخدمة هذا الهدف الاستراتيجي.