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: «أوبك +» لا يمكنها فعل أي شيء حيال أزمة الغاز العالمية

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السعودية: «أوبك +» لا يمكنها فعل أي شيء حيال أزمة الغاز العالمية : «أوبك +» لا يمكنها فعل أي شيء حيال أزمة الغاز العالمية

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قالت ، اليوم الأربعاء، إن ضخ أي كمية نفط إضافية من قبل تحالف المنتجي «أوبك بلس»، لن يفعل الكثير لخفض الغاز الطبيعي المرتفعة.

وخلال منتدى «سيرا ويك الهند» للطاقة، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «نرى أن دورنا محدود للغاية، والمسألة ليست في توافر النفط الخام»، حسبما نقلت وكالة «بلومبيرج».

وأضاف: «حتى لو جعلناه متوفرا بأطنان وأطنان، فمن سيحرقها؟ من يحتاجها؟ وهل هم في حاجة إلى النفط الخام أم يحتاجون، على سبيل المثال، إلى الغاز؟».

وأشار الوزير إلى أن الطلب على النفط قد يرتفع بمقدار 500 ألف إلى 600 ألف برميل يوميا حال كان الشتاء في نصف الكرة الشمالي أبرد من المعتاد. يعادل ذلك تقريبا 0.5% من الاستهلاك العالمي.

وأردف: «أشعر بالإحباط لأنني أحس بأن النفط يتم استغلاله في الوقت الذي لا يتم فيه الاهتمام بالقضايا الحقيقية».

زادت أسعار العقود الآجلة للغاز والفحم إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة مع أزمة نقص في الوقود في معظم أنحاء أوروبا وآسيا.

المصرى اليوم

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