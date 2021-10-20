توزيع جوائز مسابقة «كاريكاتونس» بمتحف الكاريكاتير الجمعة

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ينظم مركز الفيوم للفنون برئاسة الفنان محمد عبلة، الجمعة المقبل، حفل توزيع جوائز المسابقة السنوية الدولية للكاريكاتير والبورتريه الساخر «كاريكاتونس»، في دورتها الثانية، والتى ينظمها متحف الكاريكاتير بالفيوم، بحضور نخبة من فناني الكاريكاتير، والصحفيين، ولفيف من المهتمين بفن الكاريكاتير.

وقال إبراهيم محمد عبلة، مدير مركز الفيوم للفنون: المسابقة في نسختها لهذا العام تضم محوران؛ الأول للكاريكاتير ويتناول موضوع السياحة، والثاني عن البورتريه الكاريكاتيري وموضوعه عن فنان الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي، واستقبلنا أكثر من 250 عملاً فنياً، من أكثر من 120 فنان، من 40 دولة عربية وأجنبية.

وتابع عبلة: تم اختيار أفضل هذة الأعمال من قبل لجنة تحكيم دولية تشكلت من الفنانون؛ محمد عبلة من مصر، على الصوميخ من البحرين، فارس قره بيت من سوريا، ماركو دي أنجيليس من إيطاليا، وساسكيا غيسنس من بلجيكا.

وتتضمن الاحتفالية والتي من المقرر أن تبدأ من الواحدة ظهرا حتى السابعة مساء، افتتاح قسم جديد بمتحف الكاريكاتيرخاص بالفنانين العرب، يضم مجموعة من الأعمال النادرة تعرض لأول مرة من بينها أعمال للفنان الفلسطيني الكبير الراحل ناجي العلي، ثم يلي ذلك افتتاح معرض كاريكاتير لمجموعة من الأعمال المتميزة والتى شاركت في المسابقة السنوية الدولية للكاريكاتير والبورتريه الساخر «كاريكاتونس»، ويتضمن أكثر من 150 عملا لكوكبة من فناني الكاريكاتير من مختلف دول العالم.

ويفتتح الفنان التشكيلي محمد عبلة معرضا شخصيا يقام لأول مرة ضمن فعاليات الاحتفالية، لفنان الكاريكاتيرالبحريني على الصميخ، والذي يعرض أكثر من 50 بورتريه كاريكاتيري لأشهر الشخصيات المصرية والعالمية في مجالات الرياضة والفن والثقافة.

وتقام ضمن فعاليات الاحتفالية محاضرة عن تاريخ الكاريكاتير العربي يلقيها المؤرخ وفنان الكاريكاتير أحمد عبدالنعيم، كما يشارك الفنان والإعلامي عمرو أمين برسم جدارية مباشرة أمام أعين الزوار من مجموعته المميزة «يوميات عاشق».

وفي نهاية الاحتفالية سيتم تكريم الفنان الراحل الكبير جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير السابق، من خلال عمل تومبولا وإهداء عمل أصلي للفنان لأحد الزوار.