رائد الفضاء المصري أكرم أمين يشارك في مؤتمر علوم الفلك «أستروكون 21»

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شارك المهندس أكرم أمين خريج كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات قسم الإتصالات بالجامعة الألمانية بالقاهرة كمتحدث رسمي بورشتي عمل في النسخة الخامسة من مؤتمر علوم الفلك «أستروكون 21»، والذي عقد على مدار يومين بالدوحة، وذلك نظرًا لكون أكرم متخصصًا في مجال هندسة الطيران ورائد فضاء لدى وكالة الفضاء الألمانية DLR.

وتناولت الورشة الأولى استخدام سباق الفضاء الجديد في فهم كوكبنا، وتضمنت الورشة الثانية التحديات المستقبلية للهندسة الفضائية التي ربما قد تواجه مهندسي الفضاء في مهماتهم الفضائية كارتفاع نسبة الإشعاع، العزلة، الأزمات الصحية الطارئة، الحفاظ على سلامة الجهاز المناعي.

وشهد المؤتمر انعقاد عدد 6 ورش عمل بجانب عدد من المحاضرات عن دراسات علم الفلك والفضاء ووارتباطه بالخيال العلمي والإبداع قدمها علماء وأكاديميون من مصر، أمريكا، السعودية،، سوريا، ألمانيا، فلسطين، حيث إستعرضوا أوراقا بحثية ناقشوا خلالها موضوعات متنوعة عن الفلك، -أسرار الكون وألغازه من الذرة إلى المجرة- البحث عن الحياة خارج الأرض-علم الكونيات وحدود المعرفة- استخدام الفضاء الجديد في فهم كوكبنا،- خيال النجوم والفضاء في الخيال العلمي- مستقبل هندسة الفضاء الجوي.، كما نُظم على هامش فاعليات اعمال المؤتمر، معرضاً تفاعلياً عن الفلك حوى مجموعة من اللوحات الفنية وصل عددها إلى 22 لوحة.