أخبار عاجلة

الطفيلي: تصريح نصر الله سقطة ونزول لمستوى "حُزيب" جعجع -
"ميقاتي": حريصون على علاقات أفضل مع السعودية.. وندين أي تدخُّل في شؤونها -
الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد -
الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا -
جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم -
بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك -
«فوربس»: إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ -
عصام الشوالي يصدم محمد صلاح -
سمير عثمان: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي غير صحيحة -
الشوالي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بخصوص علي معلول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

افتتاح جناح «الوطنية للإعلام» بسوق مهرجان الإذاعة والتليفزيون في تونس

Print
افتتاح جناح «الوطنية للإعلام» بسوق مهرجان الإذاعة والتليفزيون في تونس افتتاح جناح «الوطنية للإعلام» بسوق مهرجان الإذاعة والتليفزيون في تونس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجناح المخصص للوطنية للإعلام بسوق ومعرض الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني بمهرجان الإذاعة والتليفزيون بتونس (الأسبو)، والذي تعرض فيه الهيئات والجهات الإعلامية أحدث إنتاجها في المجالات الإعلامية والفنية والثقافية.

حيث تشارك الوطنية للإعلام بسوق ومعرض المهرجان بعرض الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، من أعمال درامية وبرامجية إذاعية وتليفزيونية بهدف تنشيط التبادل الإعلامي مع مختلف الهيئات والجهات الإعلامية الأعضاء باتحاد إذاعات الدول العربية.

كما تشارك الشبكات التليفزيونية والإذاعية الخاصـة وشركات الإنـتاج ووكالات الأنباء العربية والمحطات الأجنبية الناطقة باللغة العربية بمعرض التجهيزات الإذاعية والتلفزيونية الحديثة بهدف التعريف بالمستجدات والابتكارات في مجال التطور التكنولوجي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد

الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد

الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا

الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا

جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم

جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم

بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك

بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك