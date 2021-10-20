ندوة عن مخاطر حرق المخلفات الزراعية في كفر الشيخ

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نظم مركز البحوث الزراعية مع إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بكفر الشيخ ندوة إرشادية عن الأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة من المخلفات، وذلك برعاية الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، يأتي ذلك في إطار فعاليات مشروع تخفيف العبء البيئي تلوث الهواء.

أكد اللواء جمال نورالدين على أهمية التخلص الآمن من مخلفات المحاصيل الزراعية بالطرق غير التقليدية والاستفادة منها حفاظا على البيئة العامة، مشددًا على تكثيف الحملات بقرى المحافظة بالتوعية لمنع إحراق تلك المخلفات حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، كما أشاد بجهود مديرية الزراعة في عقد الندوات الإرشادية بالقرى لتوعية المزارعين بأهمية تدوير المخلفات الزراعية وعلى رأسها تدوير قش الأرز.

وأضاف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أهمية اقامة هذه الندوات التي تهتم بالحفاظ على البيئة وهي جزء رئيسي من الدراسة العملية بكلية الزراعة، موضحاً أهمية استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية بصورها المختلفة وكيفية تحويلها إلى أعلاف أو سماد عضوي، وذلك حفاظاً على البيئة.