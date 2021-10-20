«ملك الجمل».. شريرة السينما توفيت عن 53 عامًا

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من منا لا يعلم أن محمود المليجى هو شرير السينما، وأن فريد شوقى هو وحش السينما، لكن هل تعلم من هى شريرة السينما؟

أغلبنا شاهد فيلم الشموع السوداء لنجم الكرة المصرية صالح سليم ونجاة، وفيلم أم العروسة لتحية كاريوكا وعماد حمدى، وبمجرد أن تلمح ذاكرتك الفيلم، لن تنسى «حكمت»، أو «الحماة» التى تريد أن تخرب زيجة ابنها وتفشل الزواج.

ملك الجمل

هذه هى شريرة السينما المصرية، التى احتفلت بها هيئة قصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، فى محافظتها بورسعيد، من خلال مهرجان مسرح الهواة للجمعيات الثقافية، خلال الدورة الثامنة عشرة، المعنون: «المصرية ملك الجمل.. خالتى بمبة»، برئاسة الشاعر مسعود شومان.

ولدت ملك الجمل، فى بورسعيد، فى يناير 1929، وتوفيت عن عمر يناهز 53 عاما فى ديسمبر 1982.

ملك الجمل

ورغم وفاتها فى سن صغيرة، إلا أنها تركت تاريخا فنيا متنوعا، فقد شاركت فى 58 عملا؛ منها أفلام ومسرحيات ومسلسلات.

بدأت ملك حياتها بدخولها كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وعندما قررت احتراف الفن التحقت بالمعهد العالى للتمثيل، وكانت بدايتها فى الأربعينيات، عبر الإذاعة؛ ومنها انتقلت إلى المسرح والسينما وعملت مع يوسف بك وهبى وسافرت معه فرنسا وكانت عضوا بالفرقة المصرية الحديثة.

ملك الجمل

ملك شاركت فى أفلام ومسرحيات ومسلسلات، كان لها نصيب كبير من الألقاب؛ منها أول متحرشة فى السينما، بعد دورها مع الفنانة فاتن حمامة فى فيلم «الطريق المسدود»، وملكة الشر، وخالتى بمبة، وقد شاركت مع عمالقة الفنانين؛ منهم فريد شوقى وأنور وجدى ويوسف وهبى وتحية كاريوكا وسعاد حسنى ورشدى اباظة؛ لكنها توفيت مصابة بالاكتئاب.

رغم بداية ملك فى الإذاعة ونجاحها، إلا أنها اشتهرت فى ستينيات القرن الماضى، بعد مشاركتها فى فقرة «عائلة الأستاذ مرزوق»، عبر برنامج «إلى ربات البيوت»، وكانت تقدمه الإذاعية الكبيرة صفية المهندس، وكانت تقدم فيه محاكاة للسلوكيات الخاطئة المنتشرة فى المجتمع، من خلال شخصية «خالتى بمبة»، واستمرت فى تقديمه 17 سنة، مع الفنان رأفت فهيم، ومن فقرة ببرنامج، خرجت بمسلسل يحمل نفس الاسم «مغامرات خالتى بمبة».

ملك الجمل

مشوار خالتى بمبة لم يتوقف فى الإذاعة، رغم نجاحها وتقديمها مسلسلات أخرى، لكنها قدمت أدوارا سينمائية نجحت فى تأديتها رغم صغرها واستطاعت لفت الأنظار؛ سواء كانت مدرسة أو شغالة أو خاطبة، كما نجحت فى المسرح وسافرت فرنسا مع يوسف بك وهبى.

ورغم نجاح أدوارها لدرجة جعلت مشاهديها يكرهونها، إلا أن شهرتها جاءت من «خالتى بمبة»، واستمرت حتى اليوم، وبات هذا اللقب دليلا على كل «سيدة ثرثارة».

ملك الجمل

حياتها لم تكن معروفة؛ لكنها من مواليد بورسعيد، وعمل والدها مدرسا للغة العربية، وكانت تتنقل بين القاهرة وبورسعيد طوال فترة دراستها، حتى قررت احتراف الفن والاستقرار فى القاهرة.

قالوا عنها: إنها حب شاعرنا الكبير إبراهيم ناجى، وإنه ألف فيها «الأطلال»، التى غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، وهناك من نفى هذا الكلام، مؤكدا أنها كتبت للفنانة زوزو الحكيم، لكن من يؤكدون قصة الحب، أشاروا إلى أن ابنها الوحيد اسمه «إبراهيم».

وبعيدا عن قصة حبها، إلا أن هناك دعوى نفقة رفعتها على زوجها سنة 1965، قالت فيها إن زوجها يمتلك 70 فدانًا، ولديه مزارع خيل وأرانب فى الهرم، لكنه تركها بدون نفقة، إلا أن زوجها أكد إفلاسه وباع ثروته كى يشترى لها شقة فى الزمالك، بلغ ثمنها وعفشها 7000 جنيه، وأنه لم يعد قادرا على تلبية طلباتها.

ملك الجمل

وانتهت الدعوى بحكم القاضى بنفقة قدرها 30 جنيها شهريا، بعدما أكدت كذب ادعاءاته وأنه كان حريصا على الزواج منها وغير ديانته من أجلها.

ملك الجمل

وقالوا عن قصة وفاتها وهى فى سن 53، إنها جاءت بعد حادث رهيب فقدت فيه حفيدها الوحيد، الذى كان يقضى الإجازة السنوية معها، حيث نزلا سويا السوق، لكنه أصيب فى حادث تصادم سيارة، وجاءت مسرعة نحوه، فمات فى الحال، بعدها أصيبت بحالة اكتئاب وماتت بأزمة قلبية فى ديسمبر 1982.