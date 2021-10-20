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بنسبة نجاح 43.05%.. «مكافحة الفساد» ترصد معدلات تطوير الجهاز الإداري في 2020

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بنسبة نجاح 43.05%.. «مكافحة الفساد» ترصد معدلات تطوير الجهاز الإداري في 2020 بنسبة نجاح 43.05%.. «مكافحة الفساد» ترصد معدلات تطوير الجهاز الإداري في 2020

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أصدرت اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته تقرير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لعام 2020، موضحة النتائج التفصيلية المحققة خلال عام 2020 وعددها تسعة.

وأوضح التقرير أن الهدف الأول للاستراتيجية هو تطوير جهاز إداري كفء وفعال، والذي كان يمثل قيمة 16% من الاستراتيجية، وبهذا الصدد كان المستهدف تنفيذ نسبة 2.95% من إجمالي الاستراتيجية خلال عام 2020.

وأشار التقرير إلى تنفيذ نسبة 1.27% من الاستراتيجية وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 43.05% من المستهدف بالهدف الأول، خلال عام 2020.

وأوضح التقرير أن الهدف الأول للاستراتيجية شمل عشر إجراءات تنفيذية، هي: تفعيل المبادئ الحاكمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، ووضع خطة تدريبية للعاملين في الجهاز الإداري وفقًا لمتطلبات التطوير، وتفعيل نظام التدقيق والرقابة الداخلية، وتحديث قواعد بيانات الأصول والعاملين بوحدات الجهاز الإداري.

ووفقًا للتقرير شملت الإجراءات التنفيذية للهدف الأول أيضًا، تحديث البنية التحتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل نظام جوائز التميز في الأداء الحكومي، وتطوير هياكل الأجور وربطها بمنظومة متطورة لتقويم الأداء، ووضع آليات تضمن عدم تعارض المصالح، وقياس معدل رضاء المواطنين المتعاملين مع وحدات الجهاز الإداري، وتفعيل الربط المميكن بين الوحدات الحسابية.

المصرى اليوم

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