رئيس «البحوث الزراعية»: الدول العربية تواجه تحديات في زيادة الطلب على المياه

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قال محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الدول العربية تواجه تحديات كبيرة فيما يخص زيادة الطلب على المياه في ظل الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية للدول العربية.

وأشار سليمان، خلال ندوة الأمن المائي العربي التي ينظمها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالقاهرة برئاسة السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، الأربعاء، إلى المشروع المشترك بين كل من وزارتي الري والزراعة لتبطين الترع والتحويل من نظام الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديثة، واستنباط أصناف جديدة لديها القدرة على توفير المياه، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية بجانب قدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.

وأوضح سليمان أن الدولة تعمل على مواجهة تحديات ندرة المياه وتناقص الرقعة الزراعية، وذلك من خلال المشروعات العملاقة لتحلية المياه، ومشاريع معالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة بحر البقر الأضخم في العالم، ومحطة المحسمة الجاري إنشائها، والعمل على خلق مجتمعات زراعية جديدة مثل مشروع الدلتا الجديدة الذي يهدف مجتمعات زراعية متكاملة تعتمد على أحدث الأنظمة في كل من مجال الزراعة وإدارة الموارد المائية.