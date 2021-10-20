أخبار عاجلة

الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد -
الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا -
جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم -
بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك -
«فوربس»: إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ -
عصام الشوالي يصدم محمد صلاح -
سمير عثمان: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي غير صحيحة -
الشوالي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بخصوص علي معلول -
رانيا ملاح توجه رسالة غامضة لجمهورها على إنستجرام -
شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على منازل ومرافق عامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مباراة برشلونة اليوم بث مباشر

Print
مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة اليوم بث مباشر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلعب فريق برشلونة اليوم ضد منافسه دينامو كييف الأوكراني في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق الكتالوني المباراة وسط ضغوط كبيرة بسبب تراجع وضعيته في ترتيب المجموعة حيث يحتل المركز الرابع والأخير بدون نقاط، فيما يتواجد النادي الأوكراني في المركز الثالث بنقطة.

وتقام مباراة برشلونة اليوم أمام دينامو كييف عند الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو على قناة بي إن سبورت 1 بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة أحداث مباراة برشلونة اليوم مباشر مع تحديث مستمر للأخبار والنتيجة.

في انتظار بداية المباراة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد

الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد

الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا

الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا

جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم

جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم

بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك

بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك