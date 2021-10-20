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الجيش اليمني يُنهي تسلل فاشل بتكبيد الحوثيين قتلى وجرحى غرب مأرب

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الجيش اليمني يُنهي تسلل فاشل بتكبيد الحوثيين قتلى وجرحى غرب مأرب الجيش اليمني يُنهي تسلل فاشل بتكبيد الحوثيين قتلى وجرحى غرب مأرب
شنّ قصفاً مُركّزاً على تحركات المليشيا على امتداد جبهة الكسارة

الجيش اليمني يُنهي تسلل فاشل بتكبيد الحوثيين قتلى وجرحى غرب مأرب

كبدت قوات الجيش الوطني اليمني، المسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الأربعاء)، مليشيا الحوثي التابعة لإيران خسائر جديدة في جبهة الكسارة، شمال غربي مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني رصدت مجاميع حوثية، حاولت التسلل إلى بعض المواقع العسكرية في جبهة الكسارة، فأوقعتها بين قتيل وجريح، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

وأضاف أن قوات الجيش الوطني استعادت جميع الأسلحة الخفيفة وكميات الذخائر التي كانت بحوزة عناصر المليشيا.

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركّزاً استهدف تحركات العدو على امتداد الجبهة وتكبّدت على إثره المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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