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الاتحاد الألماني: إقامة كل عامين غير منطقي.. في ظل معارضة "يويفا"

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الاتحاد الألماني: إقامة كأس العالم كل عامين غير منطقي.. في ظل معارضة

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، يدرك أنه من غير المنطقي الاستمرار في خطة إقامة بطولة كل عامين، بدءا من نسخة المونديال عام 2026، في ظل المعارضة القوية لهذا المخطط من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وذكر اتحاد الكرة الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل اجتماع مجلس فيفا اليوم الأربعاء أن "الاتحادات الأوروبية أوضحت أنها تعارض بالإجماع خطط فيفا. وقدمت لفيفا حججاً عديدة ضد هذه الخطط".

وأوضح الاتحاد "كان انطباعنا أن رئيس فيفا بدا عميق التفكير، وفهم أنه لا جدوى من القيام بذلك".

وكانت الاتحادات الأوروبية هددت بمغادرة فيفا كملاذ أخير في حالة تنفيذ خطط كأس العالم.

وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الهدف يجب أن يكون استبعاد أي نوع من التصويت بشأن هذه القضية من جدول الأعمال هذا العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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