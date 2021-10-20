الكاظمي يؤكد الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية في العراق

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أكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، التزام بلاده بحماية بعثة الأمم المتحدة في العراق، والبعثات الدبلوماسية الأخرى، من أي تهديد في نطاق التزام العراق بالقوانين والأعراف الدولية.

وجدد الكاظمي، في اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، موقف العراق الثابت ورفضه أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة أخرى.

وقال إن «التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب القوات الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة».

وأضاف أن «الحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية في تأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين، وجرت الانتخابات ولأول مرة دون حظر للتجوال، ودون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية» حسب بيان للحكومة العراقية.