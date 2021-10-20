البحرية الأمريكية تغلق قاعدة لها في ماريلاند بسبب تهديد بوجود قنبلة

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أغلقت البحرية الأمريكية، قاعدة لها في ولاية ماريلاند، اليوم الأربعاء، بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وأعلنت القاعدة العسكرية التابعة للبحرية الأمريكية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، إغلاقها، بعد تهديد مجهول بوجود قنبلة، خلال اتصال هاتفي جاء لها من مجهول.

وقالت القاعدة التي تضم مركز والتر ريد الطبي، وتقع في بيثيسدا بولاية ماريلاند، إنها أصدرت أوامر للموظفين والزوار، بالاحتماء بسواتر في مكانهم.

وقررت القاعدة إغلاق بوابات المنشأة، أمام حركة المرور غير الطارئة، وفقًا للتغريدات التي نشرتها القاعدة.

وجاء ذلك عقب تلقي القاعدة للمكالمة المجهولة، في حوالي الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا، تفيد بوجود قنبلة فيها أو بالقرب منها.

يشار إلى أن القاعدة تضم مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، وهو مستشفى عسكري يستخدمه الرؤساء الأمريكيون والمسؤولون الحكوميون الآخرون.