الأهلي إلى الإمارات .. مونديال الأندية في أبوظبي رسميًا

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قالت قنوات أبوظبي الرياضة، أن الإمارات ستستضيف النسخة القادمة من كأس العالم للأندية رسميًا.

وكانت اليابان قد اعتذرت في وقت سابق عن عدم استضافة النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية لأسباب صحية متعلقة بتطورات أزمة كورونا.

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ويخوض النادي الأهلي منافسات مونديال الأندية ممثلًا عن القارة السمراء بعدما تغلب في المباراة النهائية على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة.

ومن المفترض أن يشارك فريق الجزيرة الإماراتي ممثلا لصاحب الأرض كونه حامل لقب الدوري في النسخة الأخيرة.