البرلمان الأوروبي يمنح جائزة حقوق الإنسان لـ"عدو بوتين"

★ ★ ★ ★ ★

"ساسولي" أشار إلى حشد "نافالني" الملايين في روسيا

منح البرلمان الأوروبي، اليوم "الأربعاء"، جائزة ساخاروف للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التفكير لعام 2021، للمعارض الروسي البارز القابع في السجن ألكسي نافالني، الذي يعرف بأنه العدو اللدود للرئيس فلاديمير بوتين.

وقال رئيس البرلمان ديفيد ساسولي: "تقرر اختيار ألكسي نافالني ليكون الفائز بجائزة ساخاروف لهذا العام؛ لأنه شن باستمرار حملة ضد فساد نظام فلاديمير بوتين، وذلك عبر حساباته على منصات التواصل، وأيضًا من خلال الحملات السياسية".

وأضاف: "إن نافالني ساعد في كشف الانتهاكات، وحشد دعم الملايين في جميع أنحاء روسيا؛ لهذا جرى تسميمه وألقي به في السجن، وبمنحنا جائزة ساخاروف له نعترف بشجاعته الكبيرة ونجدد دعم البرلمان الأوروبي الثابت للإفراج عنه بشكل فوري"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتحمل الجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو، ومُنحت لأول مرة إلى نيلسون مانديلا، اسم عالم الفيزياء النووي أندريه ساخاروف "1921-1989" أحد أهم المنشقّين عن الاتحاد السوفياتي، كما منح العديد من الفائزين بها جائزة نوبل للسلام.