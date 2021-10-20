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«ثلاث هزلهن جد».. «الإفتاء»: كلمة «طالق» لفظ صريح وواضح ولا يحتاج إلى نية ()

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«ثلاث هزلهن جد».. «الإفتاء»: كلمة «طالق» لفظ صريح وواضح ولا يحتاج إلى نية (فيديو) «ثلاث هزلهن جد».. «الإفتاء»: كلمة «طالق» لفظ صريح وواضح ولا يحتاج إلى نية ()

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«هل يقع الطلاق إذا كان على سبيل المزاح؟».. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، أثناء البث المباشر المذاع عبر صفحة الدار عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على السؤال، قائلاً: إذا الزوج لزوجته كلمة «طالق»، فهذا لفظ صريح وواضح، لا يحتاج إلى نية، وتقع به طلقة إن كانت أولى فـ«أولى»، وإن كانت ثانية فـ«ثانية»، وإن كانت ثالثة فـ«ثالثة»، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا كان الزوج يقولها مازحا يقع الطلاق أيضا لقوله (ص): «ثلاث هزلهن جد وجدهن جد من بينهم الطلاق».

وأوضح وسام: إذا كان الوزج غضبانا غضبا لا يدري ما يقول ففي هذه الحالة الطلاق لا يقع لقوله (ص) «لا طلاق في إغلاق»، والإغلاق معناه الرجل المغلق عليه لا يدرك ما حوله أو غضبانا غضبا شديدا.

المصرى اليوم

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