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ارتفاع عدد ضحايا حادث «الدائري الأوسطي» إلى 19 مواطنًا

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ارتفاع عدد ضحايا حادث «الدائري الأوسطي» إلى 19 مواطنًا ارتفاع عدد ضحايا حادث «الدائري الأوسطي» إلى 19 مواطنًا

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ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم الذي وقع على الطريق الدائري الأوسطي إلى 19 مواطنا، عقب تصادم سيارة «تريلا» بأخرى ميكروباص محملة بالمواطنين.

وتم إيداع 7 ضحايا بمستشفى 6 أكتوبر المركزي، و8 بمستشفى الشيخ زايد المركزي، و4 آخرين بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوقوع تصادم على الطريق الدائري الأوسطي، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإسعاف.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على إعادة تسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث.

وأفادت المعاينة بأن وقوع التصادم جاء إثر عبور السيارة النقل الطريق المقابل فاصطدمت بالسيارة التي تحمل المواطنين.

المصرى اليوم

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