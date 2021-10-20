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مصادر أمنية تكشف أسباب حادث «الدائري الأوسطي»

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مصادر أمنية تكشف أسباب حادث «الدائري الأوسطي» مصادر أمنية تكشف أسباب حادث «الدائري الأوسطي»

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كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل حادث التصادم الذي وقع على طريق الدائري الأوسطي، وأسفر عن مصرع 17 مواطنا، عقب تصادم سيارة «تريلا» بأخرى ميكروباص محملة بالمواطنين.

وأفادت المعاينة بأن وقوع التصادم، جاء إثر عبور السيارة النقل الطريق المقابل، واصطدمت بالسيارة التي تحمل المواطنين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع تصادم على الطريق الدائري الأوسطي، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات الإسعاف في محاولة لإعادة تسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث.

يذكر أن الطريق الدائري الأوسطي شهد حادثا مؤلما أول أمس، حيث اصطدمت بأخرى محملة بعمال، أسفرت عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

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