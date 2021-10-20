بعد مشاجرة بسبب مزاح.. طالب يفقأ عين زميله بـ«قلم» في بنها

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أصيب طالب بانفجار في العين اليمنى في مشاجرة مع أحد زملائه بقرية ميت السباع دائرة مركز شرطة بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة بنها إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول طفل بالصف السادس الابتدائي مصاب بانفجار بالعين اليمنى، وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.

انتقلت قوة أمنية وبالفحص تبين إصابة «ش. و. أ»، 12 سنة، طالب بالصف السادس الابتدائي، وبسؤاله اتهم زميله «م. م. ع»، 12 سنة، في الصف السادس الابتدائي، بالتعدي عليه بركله بقدمه وإسقاطه أرضا وإحداث إصابته بقلم، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح تطورت لمشاجرة، أثناء سيرهما بالقرية.

وبسؤال والد الطفل المصاب أيد ما جاء بأقوال نجله، وتحرر محضر بالواقعة رقم 27525 جنح مركز بنها سنة 2021 وجارٍ العرض على النيابة.