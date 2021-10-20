تكريم أوائل الشهادة الإعدادية والمُدرسين بمدارس قها التعليمية

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نظمت مدرسة ترسا للتعليم الأساسى بإدارة قها التعليمية حفلا لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية والمدرسين وعدد من أولياء الأمور، تحت رعاية النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، وبحضور الدكتور محمد عبدالرشيد، مدير عام التعليم العام، والدكتورة أمنية فاروق مدير إدارة قها التعليمية.

وفى كلمته، أعرب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان عن سعادته بتواجده بين أبناء قريته ترسا لتقديم التهنئة والهديا لهم تقديرًا لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق مراكز متقدمة، مشيدًا بدور الأسرة في رعاية أبنائها والإهتمام بهم متمنيا لهم التفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

وطالب «بدوي» الطلاب بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها، موجهًا الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم مع أبنائهم، لتحقيق النجاح والتفوق، كما أشاد بجهد إدارة المدرسة والمديرية التعليمية والإدارة.

وأكد الدكتور محمد عبدالرشيد، مدير عام التعليم، على غرس القيم والمبادئ في نفوس الطلاب وحثهم على التنافس وتشجيعهم على التفوق، مشيرًا إلى أن تعليم القليوبية حقق إنجازات كثيرة في مختلف الأنشطة، كما حصل على مراكز متقدمة في الشهادات العامة على مستوى الجمهورية سواء في الثانوية العامة أو التعليم الفني رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد

ودعا أولياء امور الطلاب على تشجيع أبناءهم على التعليم والتحصيل الجيد من خلال القنوات التعليمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن تنمية روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب من خلال المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع وتفعيل أنشطة الاتحادات الطلابية المتنوعة.

وقالت الدكتورة أمنية فاروق، مدير إدارة قها التعليمية، إن المنظومة التعليمية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير في الإتجاه الصحيح وتحتاج لتكاتف الجميع من أجل إنجاحها، كما أن الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بالمنظومة التعليمية ويعمل دائمًا على إضافة الجديد لها لتواكب الأنظمة التعليمية العالمية وترتقي بمستوى الطالب المصري.

وخلال الاحتفالية، كرم النائب أحمد بدوي والقيادات التعليمية الطلاب المتفوقين، وهم محمد زغلول إبراهيم وفاطمة محمد صلاح ومريم حمدى على عبدالجواد وولاء مصطفى يوسف وإسراء أحمد حسن الغراب ودعاء مصطفى يوسف وفرح حمادة محمد مصطفى وندا عباس حسن وفاطمة محمد سعيد وسحر رمضان فوزى زكى أحمد على فوزى حموده وموده حسن عيد البدوى وسارة اسامة محمود ومنه وليد حسن عفيفي، كما تم تكريم بعض مديرى المدارس، وهم عبداللطيف أحمد عمارة وعصام سعد ابوزيد وبعض المهتمين بالعملية التعليمية تم تكريم الحاج محمد احمد شاكر والحاج محمود البدوى وأحمد خيرى الديب والحاج عبدالعزيز محمد عبدالعزيز.

والمدرسين المكرَّمين هم: عزة يوسف حجاج وانتصار محمد الصاوى وانتصار ابراهيم صبرة وأحمد عبدالمنعم جودة والسيد طه محمد يونس وعبدالعزيز محمد عبدالسميع وصابر محمد شحاته واسامه محمود حسنين وياسر عب المنعم جاد ومحمد عبدالغفار محمود وعماد رشاد ابو حماد وسحر إبراهيم مرسى وشيماء جمعة ابراهيم ومحمد عيد احمد عرام ومنى يوسف السيد وعفاف رجب أبو العلا وصبحي عبدالعال.