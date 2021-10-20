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جامعة جدة تحصل على التصنيف العالمي للاقتصاديات الناشئة لعام 2022

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جامعة جدة تحصل على التصنيف العالمي للاقتصاديات الناشئة لعام 2022 جامعة جدة تحصل على التصنيف العالمي للاقتصاديات الناشئة لعام 2022
ضمن تصنيفات التايمز لمؤسسات التعليم العالي

جامعة جدة تحصل على التصنيف العالمي للاقتصاديات الناشئة لعام 2022

حصلت جامعة جدة على تصنيف عالمي للاقتصاديات الناشئة لعام 2022م بين "301 - 350" ضمن تصنيفات التايمز لمؤسسات التعليم العالي في البلدان المصنّفة من قبل مجموعة FTSE "Financial Times Stock Exchange Group" التابعة لبورصة لندن على أنها "ناشئة متقدمة" أو "صاعدة ثانوية".

وذلك مثل دول الصين وروسيا والبرازيل وتركيا والمملكة العربية ، وهي البلدان التي لديها تمثيل متقدم لخصائص الاقتصادات المتقدّمة.

ويستخدم التصنيف مؤشرات الأداء الـ"13" لتصنيفات الجامعات العالمية، ويتكون التصنيف من مؤشرات أداء في خمسة مجالات؛ وهي: التدريس "بيئة التعلم"، البحث "الحجم والدخل والسمعة"، الاستشهادات "تأثير البحث"؛ النظرة الدولية "الموظفون والطلاب والبحث"؛ ودخل الصناعة "نقل المعرفة"، ومع ذلك فإن لها أوزانًا مختلفة تعكس أولويات تطوير الجامعات في الاقتصادات الناشئة.

وقد حصلت الجامعة على هذا الترتيب المتقدم في أول دخول لها في التصنيف الدولي لهذا العام.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن مجموعة خطط الجامعة التطويرية لمستهدفات برامجها النوعية ورؤيتها الحديثة، التي تسعى الجامعة لتحقيقها ضمن رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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