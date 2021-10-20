"القصبي" يشارك في اجتماعات لجنتَي التعاون التجاري وشؤون التقييس الخليجيتين

★ ★ ★ ★ ★

بحضور وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون والوفود المشاركة.. و د. نايف الحجرف

ترأس الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وفد المملكة المشارك في اجتماعات لجنة التعاون التجاري واللجنة الوزارية لشؤون التقييس بمملكة البحرين اليوم، بحضور وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود الخليجية المشاركة، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وشهد الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج دراسة وتقييم الهيئات التابعة للجنة التعاون التجاري، وانسيابية التجارة البينية بين دول المجلس، والمذكرة المتعلقة بشأن القوانين التجارية الموحدة.

وتمت مناقشة مذكرة ظاهرة الشركات الوهمية، التجارة الإلكترونية، ومستجدات الفريق التفاوضي مع الدول والتكتلات، بالإضافة إلى مبادرات دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

كما بحث وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، التعاون في شتى المجالات، خصوصًا المجالات الحيوية التي من بينها قطاع التقييس.

وأكدوا أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة إلى الاشتراطات الفنية السليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على سلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين دول المجلس، وذلك تماشيًا مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دوليًّا.