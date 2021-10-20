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دراسة: الأشخاص غير الملقحين معرضون للإصابة بـ«كوفيد-19» كل 16 شهرًا

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دراسة: الأشخاص غير الملقحين معرضون للإصابة بـ«كوفيد-19» كل 16 شهرًا دراسة: الأشخاص غير الملقحين معرضون للإصابة بـ«كوفيد-19» كل 16 شهرًا

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أظهرت دراسة جديدة أجرتها كلية ييل للصحة العامة الأمريكية بتحليل البيانات المتعلقة بالمناعة الطبيعية لتقدير عدد المرات التي يمكن أن يتوقع فيها الأفراد غير المطعمين أن يصابوا مرة أخرى بـ«كوفيد-19»، أن الأشخاص غير الملقحين معرضون للإصابة بالفيروس كل 16 شهرًا.

وقالت هايلي هاسلر، مُؤلفة مشاركة في الدراسة: «كان الهدف العام من الدراسة هو تقديم إجابة لسؤال سيكون من المستحيل الإجابة عليه تجريبيًا في هذه المرحلة من الوباء، وهي المدة التي يمكن أن تتوقع امتلاك مناعة بعد إصابتك بالفيروس قبل أن تصبح عرضة للعدوى مرة أخرى؟»، بحسب ما نقلت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وتوصلت الدراسة إلى أن المناعة الطبيعية قصيرة إلى حد ما، وفي النموذج الذي أصيب فيه الجميع بفيروس «كوفيد-19» أو تم تطعيمهم ضده، يمكن لمن لم يتلقوا التطعيم أن يتوقعوا إعادة الإصابة بالفيروس التاجي كل 16-17 شهرًا تقريبًا.

وأضافت «هاسلر»: «تستند نتائجنا إلى متوسط ​​أوقات تضاؤل ​​المناعة لدى العديد من الأفراد المصابين، قد يتعرض أي فرد من هؤلاء الأفراد لفترات أطول أو أقصر من المناعة اعتمادًا على الحالة المناعية، والمناعة المتقاطعة، والعمر، وعوامل أخرى متعددة».

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم تطعيم 66% فقط من سكان الولايات المتحدة بالكامل ضد .

المصرى اليوم

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