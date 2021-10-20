تستخدم فى التصنيع.. التحفظ على مواد كيماوية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 5400 لتر مواد كيماوية منتهية الصلاحية، و4000 كجم خامات مستوردة بدون مستندات دالة على مشروعية حيازتها، تم ضبطها داخل مصنع للمواد اللاصقة مما يسبب خطرًا على صحة المواطنين.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع بتصنيع المواد اللاصقة ببرج العرب، باستخدام المواد الكيماوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر مما يعد للأضرار للمواطنين وممارسة الغش التجارى والتدليس.

تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عُثر على 27 برميلا سعة الواحد 200 لتر مواد كيماوية منتهية الصلاحية بإجمالي 5400 لتر، و160 شيكارة زنة الواحدة 25 خامات مستوردة بدون مستندات دالة على مشروعية حيازتها بإجمالي كمية 4000 كجم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.