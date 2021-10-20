محافظ المنيا يستقبل أعضاء القافلة البيطرية لتقديم الخدمات العلاجية بقري حياة كريمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعضاء القافلة البيطرية لمعهد صحة التناسليات الحيوانية بالهرم، لبحث تقديم كافة سبل الدعم لنشر الوعي وتنظيم قوافل بيطرية وعلاجية لصغار المربين، وعقد ندوات ارشادية بالمجان للمواطنين، بالقرى التي يتم بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة«.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى فاضل وكيل معهد صحة التناسليات الحيوانية، الدكتور محمد حسين نقيب الأطباء البيطريين بالمنيا، الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، وباقي أعضاء القافلة.

ناقش المحافظ، طبيعة عمل القافلة وكيفية تقديم الخدمات البيطرية بالمجان للمواطنين، بالإضافة لعقد الندوات الارشادية، لنشر الوعي وتطبيق استراتيجيات مركز البحوث التناسلية، بالعمل التشاركي مع كافة جهات الدولة، مؤكدا على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للوصول لجميع الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف المطلوبة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، انه تم البدء في تنفيذ قوافل بيطرية وعلاجية وإرشادية للمواطنين، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 21 من أكتوبر الجاري، ذلك باستخدام التقنيات الحديثة في مجال التناسليات الحيوانية باستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية وكافة التخصصات الطبية البيطرية التي يحتاجها المربي الصغير، مشيرا إلى عمل ندوات إرشادية للمربين، وتدريب الأطباء حديثي التخرج على كيفية استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، وسبل التغذية السليمة.

وأشار «عثمان» انه بالتنسيق مع صندوق التأمين على الماشية، تم تسليم عدد من شيكات التعويضات للمستفيدين، لحدوث وفيات للماشية الخاصة بهم، مؤكداً انه نظرا لكثافة الثروة الحيوانية لدى المربين ولاحتياجهم الشديد للمزيد من التطبيقات العملية والحقلية لنتائج الأبحاث العلمية الجادة التي تنعكس على رفع إنتاجية حيواناتهم، يتم تنظيم القوافل بصفة دورية ومستمرة