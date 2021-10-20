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محافظ المنيا يتابع أعمال المبادرة الرئاسية لمكافحة أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية

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محافظ المنيا يتابع أعمال المبادرة الرئاسية لمكافحة أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية محافظ المنيا يتابع أعمال المبادرة الرئاسية لمكافحة أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد أعمال المبادرة الرئاسية للمسح الطبي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المدارس الابتدائية بمدارس التجريبية 1،2 بمدينة المنيا ، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والتأمين الصحي، بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، رئيس مدينة المنيا، والدكتور أحمد سعد، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي، والدكتور علي عبد السلام، مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، والدكتور ياسر اسماعيل، منسق الحملة.

أكد المحافظ أن الحملة هي استكمال لأهداف المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، للوصول لكل المواطنين في المراحل العمرية المختلفة، ووجه المحافظ خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية لاهتمامها الدائم بصحة المواطنين وتوفير حياة آمنة وكريمة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان صحيا وعلميا واجتماعيا، وشدد "القاضي"على تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى التلاميذ.

وقال الدكتور ياسر إسماعيل منسق الحملة، إن أعمال المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الاول الى الصف السادس الابتدائي، بهدف الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم ، وسيقوم التأمين الصحي بعلاج الحالات المرضية بكل عيادات الفرع على طول المحافظة وتتولى الصحة الكشف على طلبة المدارس الابتدائية بالريف كله.

وعلى هامش الحملة ، تابع المحافظ، انتظام الدراسة بعدد من الفصول بقسم رياض الأطفال بمدرسة التجريبية.

المصرى اليوم

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