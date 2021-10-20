أمين عام الوحدة الاقتصادية :حصة الدول العربية من المياه عالميا 3%

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أكد السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن حصة الدول العربية من المياه ضئيلا جدا ودون 3%من حصة المياه العذبة عالميا في الوقت الذي تشهد فيه الدول العربية زيادة مضطردة في عدد السكان.

وأشار أمين عام الوحدة الاقتصادية خلال كلمته في ندوة «الأمن المائي العربي التحديات والفرص»، أن كمية المياه العذبة فب كل الكرة الأرضية لا تتجاوز 3%،فيما تمثل 97%مياه وابحار ومحيطات غير صالحة للاستخدام البشري فيما يوجد 68%من المياه العذبة يصعب الوصول إليها لأنها مستودعة في بطون الجبال والأنهار الجليدية.

وطالب السفير محمدي أحمد الني بضرورة رسم رؤى واستراتيجيات جديدة تتماشى ومتطلبات توفير المياه وترشيدها ومعالجتها والحلول البديلة بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية لتحسين معدلات وفرة المياه في ظل تغيرات مناخية تشغل اهتمامات الرأي العام العالمي مع ندرة في المياه مما ينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

وأكد أمين عام الوحدة الاقتصادية على ضرورة التوصل إلى إيجاد حلول مناسبة لمعالجة مشاكل وتحديات ندرة المياه للوصول إلى خارطة طريق للتعاون في المياه بالمنطقة العربية والخروج بتوصيات عملية وواقعية تساعد متخذي القرار وصناع القرار في البلاد العربية على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات في مجال الامن المائي العربي.