مصرع 17 شخصًا في تصادم على «الدائري الأوسطي»

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لقي 17 مواطنًا مصرعه بينهم أحد السائقين، في تصادم سيارة ميكروباص مع تريلا على الطريق الدائري الأوسطي، مساء الأربعاء.

ورجحت المصادر الأمنية أن تكون السرعة الزائدة وراء وقوع التصادم.

ووقع الحادث في الطريق القادم من 6 أكتوبر في اتجاه محافظة الفيوم.

وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من الضباط في محاولة لاعادة تسيير الحركة ورفع حطام السيارة والتريلا، كما دفعت بسيارات الإسعاف لنقل جثث الضحايا والمصابين.

تم اخطار النيابة التي انتدبت المهندس الفني لبيان أسباب وقوع الحادث.