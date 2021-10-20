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«ساويرس» يدافع عن محمد رمضان في «الجونة»: «اللي زعلان أنه جالنا مايجيش» ()

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«ساويرس» يدافع عن محمد رمضان في «الجونة»: «اللي زعلان أنه جالنا مايجيش» (فيديو) «ساويرس» يدافع عن محمد رمضان في «الجونة»: «اللي زعلان أنه جالنا مايجيش» ()

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انتشر مقطع لرجل الأعمال نجيب ساويرس، منذ قليل، يقدم فيه رسالة دعم للفنان محمد رمضان، وذلك خلال حفل ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقال «ساويرس» في الفيديو: «مش هقول كلام كبير أوي يعني عايز أقول أولًا أنه نورنا في الجونة.. واللي زعلان أنه جالنا مايجيش».

وتابع: «عندنا في مواهب كبيرة جدًا وكلنا لازم نقف وراها واللي بيرفع اسم مصر لازم نحبه واللي مش بيحبه مش عايز أقول».

وأكمل رجل الأعمال كلماته بالغناء إلى «رمضان» أغنية «رايحين نسهر» التي أطلقها العام الماضي، أما الفنان فقبل رأس «ساويرس».

وكان لغط وقع بعد غلق الأضواء مباشرة عقب تقديم «رمضان» أغنيته «جو البنات» على مسرح «الجونة السينمائي»، والذي قدمها مع الفنانين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي.

وعلق الإعلامي عمرو أديب على كواليس أغنية محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة وغلق الإضاءة على المسرح.

وقال في برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»: «إدارة المهرجان كل سنة عندها أغنية المهرجان أول سنة 3 دقات كسرت الدنيا السنة اللي فاتت كان في رامي عياش وتامر حسني، السنة دي بدون سبب واضح قرروا أغنية الحفلة يعملها محمد رمضان».

تابع: «حصل حاجة غريبة جدًا في أول الحفلة طلبوا من يسرا وسميح ساويرس يقولوا كلمتين عن الحفلة، وفي الآخر جاءت المذيعة الفاضلة وقالت وآخر حاجة عندنا في الحفلة الفنان محمد رمضان ومشيت».

أضاف: «محمد رمضان طلع معاه اتنين مطربين اسمهم اقوي من اسمه في الغنا مية مرة جايز هو أقوى في التمثيل، وقبلها على طول المذيعة طلعت يسرا وسميح علشان يقدموا رمضان وهما مكانوش عارفين».

واستكمل كلماته: «وفجأة دخل رمضان غنى اغنية جو البنات حاجة ملهاش علاقة بالمهرجان وواضح أنه استعراض اتعمل بسرعة فمكنش حلو، الأغنية قعدت 3 دقايق ملهاش علاقة بأي حاجة ولما خلصت ورمضان هيبدأ يتكلم النور اطفى والمايكروفون فصل ودة شيء غريب لا الأغنية صح ولا اللي اتعمل صح ومحدش فاهم».

فيما تعجب عمرو أديب مرة أخرى من طريقه تقديم محمد رمضان وإغلاق النور بعد 10 ثوان ليسأل: «لو مش عايزينه جايبينه ليه!».

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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