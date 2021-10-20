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وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران

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وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران
استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض التعاون الثنائي بين المملكة العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.

حضر الاستقبال مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي.


الوطن السعودية

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