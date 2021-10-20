مستشفى الملك عبدالعزيز ينفذ زيارة لدار الرعاية الاجتماعية

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في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن.. وتحت شعار: "لأنهم غالين علينا"

نظم مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، زيارة لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة، تحت شعار: "لأنهم غالين علينا"، بحضور المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور محمد العتيبي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة على مستوى العالم في شهر أكتوبر من كل عام، وكان في استقبالهم الأخصائي الاجتماعي مواصل الشريف، وعدد من منسوبي دار الرعاية الاجتماعية.

تضمنت المبادرة مشاركة عدد من الأقسام الطبية التي قدمت التوعية والتثقيف وبعضًا من الهدايا التذكارية للنزلاء، وفلكلورًا شعبيًّا، التي كان لها أثر إيجابي على نفوس النزلاء.

وأوضح المدير التنفيذي للخدمات الطبية الدكتور محمد العتيبي أن هذه المبادرة تأتي ضمن رسالة المستشفى التوعوية والتثقيفية والوقائية والتواصل مع هذه الفئة الغالية علينا جميعًا؛ لتقديم التوعية والعناية الطبية لهم.

وأكد على أن مثل هذه المبادرات تُعتبر سعادة لنا جميعًا؛ لما تحمله من خير عظيم وأجر كبير، مرحبًا بأي فكرة أو اقتراح قد يسهمان في تطوير الخدمات التي تقدم لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، ومقدمًا شكره للموارد البشرية، ممثلًا في دار الرعاية الاجتماعية بمكة.

من جهة أخرى وصف الأخصائي الاجتماعي مواصل الشريف، انطباع المسنين لهذه المبادرة بالإيجابي، الذي انعكس من خلال تفاعلهم الذي بدى واضحًا عليهم جميعًا، مقدمًا شكره لإدارة مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة ولكل المشاركين بهذه المبادرة، متمنيًا أنْ تستمر مثل هذه الشراكة التي تعود بالنفع والفائدة للنزلاء والدعم.

وتم في نهاية المبادرة تكريم راعي المبادرة وجميع الأقسام المشاركة من قِبل دار الرعاية الاجتماعية بمكة.